Биография

Олег Штефанко — российский и американский актер. Заслуженный артист РФ. Обладатель награды «Серебряный медведь» берлинского кинофестиваля. Родился в Донецкой области 7 сентября 1959 года. В юности Олег стал мастером спорта в 2-х дисциплинах — плавание и боевые искусства, но решил посвятить себя актерской профессии. Поступив в Щепкинское училище, устроился в труппу Малого театра, где играл вместе с мэтрами сцены. Олег Штефанко создал разноплановые образы в картинах «Дети капитана Гранта», «Чучело», «Битва за Москву», в послужном списке — 76 работ. В 90-е уехал в США, где сначала снимался в малобюджетных лентах. Звездный час для актера наступил после знакомства с Робертом де Ниро, который пригласил его в свой фильм «Ложное искушение». Позже Олег Штефанко снова вернулся в Россию, где снялся в нескольких кинокартинах — «Червоный», «Гуцулка Ксеня» и прочих.