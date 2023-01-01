Игра на выбывание
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Игра на выбывание

Игра на выбывание (сериал, 2004) смотреть онлайн

8.32004, Игра на выбывание 1 сезон
Боевики, Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Элитный дом в престижном районе города. Двадцать этажей, двести квартир, несколько сотен жильцов. Однажды утром все его обитатели получают странное письмо от человека, называющего себя Игрок: «Вы должны собрать выкуп - один миллион долларов через три дня, иначе я буду убивать по одному жильцу каждый день. Я готовился к этой операции полгода, прятаться и бежать бесполезно, вам не спастись». И люди начинают гибнуть.

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Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Игра на выбывание»

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