Биография

Даян Гайткулов — российский оператор. Родился 29 октября 1973 года. О съемочной карьере Гайткулов грезил со школьных времен. В подростковые годы посещал фотокружок, а вскоре после выпуска по совету учителя устроился работать в киностудию «Башкортостан». Под руководством Рияза Исхакова кинодеятель снял четыре фильма, а затем отправился в Москву, где поступил во ВГИК на операторский факультет. Первым крупным проектом в фильмографии Даяна Гайткулова стал криминальный сериал «Игра на выбывание» 2004 года, после чего он брался за ленты «Русский перевод», «Код апокалипсиса», «Все могут короли», «Ч/Б» и «Розыск». Из трех десятков работ в карьере Даяна самой известной стала судебная драма «Ваша честь», снятая по мотивам одноименного израильского сериала.