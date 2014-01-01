Чужая война
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Чужая война

Чужая война (фильм, 2014) смотреть онлайн

8.32014, Чужая война
Боевики100 мин18+

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Сюжет

1970 год. Юго-Восточная Азия. Вьетнам поделен на части и охвачен гражданской войной. Советский Союз, негласно выступая на стороне Севера, наряду с военно-техническими грузами направляет в Демократическую Республику Вьетнам военных специалистов. Были среди них и части особого назначения, представителей которых называли «трофейщиками»...

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Боевики

Рейтинг

4.5 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Чужая война»

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