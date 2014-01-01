Чужая война (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

1970 год. Юго-Восточная Азия. Вьетнам поделен на части и охвачен гражданской войной. Советский Союз, негласно выступая на стороне Севера, наряду с военно-техническими грузами направляет в Демократическую Республику Вьетнам военных специалистов. Были среди них и части особого назначения, предс�тавителей которых называли «трофейщиками»...



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