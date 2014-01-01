Чужая война (фильм, 2014) смотреть онлайн
8.32014, Чужая война
Боевики100 мин18+
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Сюжет
1970 год. Юго-Восточная Азия. Вьетнам поделен на части и охвачен гражданской войной. Советский Союз, негласно выступая на стороне Севера, наряду с военно-техническими грузами направляет в Демократическую Республику Вьетнам военных специалистов. Были среди них и части особого назначения, предс�тавителей которых называли «трофейщиками»...
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Рейтинг
4.5 КиноПоиск
4.8 IMDb
- АЧРежиссёр
Александр
Черняев
- Актёр
Вячеслав
Крикунов
- Актёр
Артём
Ткаченко
- Актёр
Александр
Самойленко
- Актёр
Валерий
Соловьев
- Актёр
Александр
Фисенко
- АМАктёр
Амаду
Мамадаков
- ВДАктёр
Владислав
Демин
- НГАктёр
Никита
Грибанов
- НМАктёр
Николай
Мачульский
- Актёр
Михаил
Тарабукин
- АЧПродюсер
Александр
Черняев
- ДВПродюсер
Дмитрий
Воронков
- ИКПродюсер
Иракли
Карбая
- ДАПродюсер
Дмитрий
Анджапаридзе
- СГХудожник
Сергей
Гудилин
- Оператор
Даян
Гайткулов