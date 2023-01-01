Биография

Александр Самойленко — актер, продюсер, режиссер и сценарист. Родился в Ташкенте 28 марта 1964 года. Получив диплом театрального вуза, устроился администратором в Государственный театр имени Вахтангова. Позже ушел в бизнес и открыл несколько заведений в столице. В 1997 году присоединился к труппе Московского драматического театра имени Станиславского, а спустя время начал выступать на сцене Московского театра на Малой Бронной. Вел авторскую передачу на станции «Сити-FM». Дебют на экране Александра Самойленко состоялся в 1986 году — это была роль в картине «Проделки в старинном духе». Также в его фильмографии есть проекты «Забытая мелодия для флейты», «Черная комната», «Олигарх», «Стикер», «Салют-7», «Каникулы президента», «Ночной дозор», «Клуб». В российском ситкоме «Папины дочки» предстал в образе стоматолога Антонова.