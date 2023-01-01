Александр Самойленко
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 28 марта 1964 г. (60 лет)
Биография
Александр Самойленко — актер, продюсер, режиссер и сценарист. Родился в Ташкенте 28 марта 1964 года. Получив диплом театрального вуза, устроился администратором в Государственный театр имени Вахтангова. Позже ушел в бизнес и открыл несколько заведений в столице. В 1997 году присоединился к труппе Московского драматического театра имени Станиславского, а спустя время начал выступать на сцене Московского театра на Малой Бронной. Вел авторскую передачу на станции «Сити-FM». Дебют на экране Александра Самойленко состоялся в 1986 году — это была роль в картине «Проделки в старинном духе». Также в его фильмографии есть проекты «Забытая мелодия для флейты», «Черная комната», «Олигарх», «Стикер», «Салют-7», «Каникулы президента», «Ночной дозор», «Клуб». В российском ситкоме «Папины дочки» предстал в образе стоматолога Антонова.
Фильмография
Актёр
- 9.3
Артист с большой дороги2024
- 8.9
За Палыча!2023, 87 минБесплатно
- 7.3
Зоськина заправка2023, 89 мин
- 7.3
Стикер2022, 112 минБесплатно
- 8.2
Чук и Гек. Большое приключение2022, 91 мин
- 7.4
Госзаказ2019, 11 мин
- 9.3
Холоп2019, 104 мин
- 7.9
Трудности выживания2019, 86 мин
- 9.0
Лев Яшин. Вратарь моей мечты2019, 111 мин
- 9.4
Душегубы2019
- 8.8
Каникулы президента2018, 94 минБесплатно
- 9.5
Салют-72017, 106 мин
- 8.8
Аритмия2017, 116 мин
- 9.4
Родители (2015)2015
- 7.7
Роман выходного дня2009, 104 минБесплатно
- 9.3
Папины дочки2007
- 8.9
Олигарх2002, 122 мин