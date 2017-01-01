Салют-7 (фильм, 2017) смотреть онлайн
Сюжет
1985 год. В результате столкновения с метеоритом на орбитальной станции «Салют-7» отключается электропитание, и она сходит со стабильной орбиты. Чтобы предотвратить катастрофу, на станцию отправляют космонавтов Владимира Федорова и Виктора Алехина, которые должны устранить неисправность.
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Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Клим
Шипенко
- Актёр
Владимир
Вдовиченков
- Актёр
Павел
Деревянко
- Актёр
Александр
Самойленко
- Актёр
Виталий
Хаев
- Актриса
Оксана
Фандера
- Актриса
Любовь
Аксёнова
- ПРАктриса
Полина
Руденко
- АСАктриса
Александра
Серебрякова
- Актриса
Мария
Миронова
- НКАктриса
Наталья
Кудряшова
- АССценарист
Алексей
Самолётов
- Сценарист
Клим
Шипенко
- АЧСценарист
Алексей
Чупов
- НМСценарист
Наташа
Меркулова
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- Продюсер
Бакур
Бакурадзе
- НВХудожница
Надежда
Васильева
- ТПХудожница
Татьяна
Патрахальцева
- ЕЛХудожница
Елена
Лукьянова
- ГКХудожник
Георгий
Колотыгин
- МСМонтажёр
Мария
Сергеенкова
- Монтажёр
Серик
Бейсеу
- САОператор
Сергей
Астахов
- ВЖКомпозитор
Влад
Жуков
- ИБКомпозитор
Иван
Бурляев
- ДНКомпозитор
Дмитрий
Носков
- СККомпозитор
Святослав
Курашов