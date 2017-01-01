Салют-7 (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

1985 год. В результате столкновения с метеоритом на орбитальной станции «Салют-7» отключается электропитание, и она сходит со стабильной орбиты. Чтобы предотвратить катастрофу, на станцию отправляют космонавтов Владимира Федорова и Виктора Алехина, которые должны устранить неисправность.



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