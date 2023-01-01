Владимир Вдовиченков
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 13 августа 1971 г. (53 года)
Биография
Владимир Вдовиченков — актер театра и кино. Заслуженный артист Российской Федерации. Родился в Гусеве 13 августа 1971 года. В юности занимался боксом. Получив аттестат, Владимир проявил желание учиться в мореходной школе, а после ее окончания отправился служить на Балтийский флот. Позже все-таки решил воплотить в жизнь детскую мечту — поступить на актерский факультет. Еще в студенчестве начал сниматься, толчком в карьере стали картины «Президент и его внучка» Тиграна Кеосаяна и «Граница: Таежный роман» Александра Митты. Сегодня в фильмографии Владимира Вдовиченкова — более 80 работ. Большую узнаваемость ему принесли роли в сериале «Бригада» и в криминальной драме «Бумер». Далее последовала работа над фильмами «Параграф 78», «Человек у окна» и «Тарас Бульба». Последние громкие проекты: сериалы «Водоворот» и «Моя мама — шпион», а также драма «Чемпион мира» и комедийная лента «Батя».
Фильмография
Актёр
- 9.0
Моя мама — шпион2023
- 8.2
Чук и Гек. Большое приключение2022, 91 мин
- 8.1
Пласт2022, 98 минБесплатно
- 9.3
Чемпион мира2021, 138 минБесплатно
- 6.5
Настоящее будущее2020, 94 мин
- 8.8
Водоворот2020
- 9.5
Со дна вершины2017, 106 минБесплатно
- 9.5
Салют-72017, 106 мин
- 9.4
Бумер. Фильм второй2006, 110 мин
- 7.4
Антибумер2004, 72 мин
- 9.5
Бумер2003, 109 мин