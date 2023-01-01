Биография

Владимир Вдовиченков — актер театра и кино. Заслуженный артист Российской Федерации. Родился в Гусеве 13 августа 1971 года. В юности занимался боксом. Получив аттестат, Владимир проявил желание учиться в мореходной школе, а после ее окончания отправился служить на Балтийский флот. Позже все-таки решил воплотить в жизнь детскую мечту — поступить на актерский факультет. Еще в студенчестве начал сниматься, толчком в карьере стали картины «Президент и его внучка» Тиграна Кеосаяна и «Граница: Таежный роман» Александра Митты. Сегодня в фильмографии Владимира Вдовиченкова — более 80 работ. Большую узнаваемость ему принесли роли в сериале «Бригада» и в криминальной драме «Бумер». Далее последовала работа над фильмами «Параграф 78», «Человек у окна» и «Тарас Бульба». Последние громкие проекты: сериалы «Водоворот» и «Моя мама — шпион», а также драма «Чемпион мира» и комедийная лента «Батя».