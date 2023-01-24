Чук и Гек. Большое приключение (фильм, 2022) смотреть онлайн

Новая экранизация знаменитого детского рассказа Аркадия Гайдара, сделавшая знакомую историю масштабнее и сказочнее. Чук и Гек — дети геолога Серегина, мечтающие до Нового года увидеться с отцом, отправившимся в таежную экспедицию. Мальчики скрывают от матери телеграмму, в которой Серегин просит семью остаться дома, и отправляются через полстраны в далекую тайгу. Но на месте отца уже не оказывается, а дикий лес хранит в себе немало опасностей. Смогут ли мальчики и их мама не заблудиться в чаще, помочь раненому сторожу и сами спастись от хищников, расскажет фильм 2022 года «Чук и Гек. Большое приключение», который можно смотреть онлайн на Wink в хорошем качестве.

