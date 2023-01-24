8.22022, Чук и Гек. Большое приключение
Семейный, Приключения91 мин6+
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Чук и Гек. Большое приключение (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Новая экранизация знаменитого детского рассказа Аркадия Гайдара, сделавшая знакомую историю масштабнее и сказочнее. Чук и Гек — дети геолога Серегина, мечтающие до Нового года увидеться с отцом, отправившимся в таежную экспедицию. Мальчики скрывают от матери телеграмму, в которой Серегин просит семью остаться дома, и отправляются через полстраны в далекую тайгу. Но на месте отца уже не оказывается, а дикий лес хранит в себе немало опасностей. Смогут ли мальчики и их мама не заблудиться в чаще, помочь раненому сторожу и сами спастись от хищников, расскажет фильм 2022 года «Чук и Гек. Большое приключение», который можно смотреть онлайн на Wink в хорошем качестве.
СтранаРоссия
ЖанрСемейный, Приключения
КачествоFull HD
Время91 мин / 01:31
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
3.7 IMDb
- Режиссёр
Александр
Котт
- АААктёр
Андрей
Андреев
- ЮСАктёр
Юрий
Степанов
- Актёр
Владимир
Вдовиченков
- Актриса
Юлия
Снигирь
- Актёр
Александр
Самойленко
- МСАктриса
Милена
Софронова
- ИПАктёр
Игорь
Письменный
- НКАктриса
Наталья
Коляканова
- Актёр
Тимофей
Трибунцев
- ЕФАктриса
Ева
Фадеева
- ВАСценарист
Владимир
Аркуша
- ДЧСценарист
Денис
Червяков
- АГСценарист
Аркадий
Гайдар
- АГПродюсер
Арсен
Готлиб
- МГПродюсер
Михаил
Галин
- ЛЛПродюсер
Леонид
Литвак
- МГПродюсер
Мария
Гискина
- АСХудожник
Александр
Судаков
- Монтажёр
Серик
Бейсеу
- ЕПМонтажёр
Екатерина
Пивнева
- ПДОператор
Петр
Духовской
- ААКомпозитор
Алексей
Айги