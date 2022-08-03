Антибумер
Wink
Фильмы
Антибумер
7.62004, Антибумер
Комедия72 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Антибумер (фильм, 2004) смотреть онлайн

О фильме

По бескрайним просторам России мчится жертва отечественного автосервиса — черный бумер с движком от Запорожца. Четверо друзей, яростные фанаты футбола, мечтают попасть в Португалию — на Евро-2004.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
72 мин / 01:12

Рейтинг

4.1 КиноПоиск
4.4 IMDb