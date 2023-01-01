Биография

Максим Коновалов – популярный актер российского кино и театра. Коренной москвич, появился на свет в столице в 1975 году. Артист играет в театре, снимается в полнометражных картинах и сериалах, участвует в скетч-шоу. После обучения в школе принял решение стать актером. Будущий артист дважды совершал неудачные попытки поступления в театральное училище. Третья попытка увенчалась успехом, и он поступил на курс Николая Афонина. С успехом закончил обучение в 1999 году. До брака с нынешней супругой Светланой Трубанчук актер был разведен. Свою первую работу в качестве артиста театра Максим Коновалов смог получить еще до окончания учебы. За год до выпуска он был приглашен на роль в постановке «Доходное место», снятой по мотивам пьесы Островского. Начало работы в кино пришлось на годы учебы. В первых эпизодических ролях актера можно увидеть в кинолентах «Любить по-русски» и «Роковые яйца». Первый фильм Коновалова, принесший артисту настоящую популярность и известность, – «Бумер». Российский зритель увидел фильм в 2003 году. Леха «Килла» – одна из лучших ролей Коновалова. За исполнение самой эффектной криминальной роли артист получил награду «Золотой перстень». На счету Максима Коновалова фильмы разных жанров. Он сыграл более девяноста ролей в кино, среди которых комедии, драматические ленты, боевики и сериалы.