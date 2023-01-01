Не того поля ягода (сериал, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Успешная бизнес-леди Елена встречает свою первую любовь спустя годы после расставания…



Когда-то давно Елена была наивной студенткой и собиралась выйти замуж за перспективного музыканта Ивана. Разлучницей пары стала мать молодого человека, которая считала, что Елена «Не того поля ягода». Иван уехал в другую страну, так и не узнав о беременности своей подруги. Спустя двадцать лет Елена пытается предотвратить повторение истории со своей дочерью Анжеликой. Начинайте смотреть онлайн сериал «Не того поля ягода» (2016), чтобы узнать, чем это закончится.



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