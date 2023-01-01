Не того поля ягода (сериал, 2016) смотреть онлайн
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Успешная бизнес-леди Елена встречает свою первую любовь спустя годы после расставания…
Когда-то давно Елена была наивной студенткой и собиралась выйти замуж за перспективного музыканта Ивана. Разлучницей пары стала мать молодого человека, которая считала, что Елена «Не того поля ягода». Иван уехал в другую страну, так и не узнав о беременности своей подруги. Спустя двадцать лет Елена пытается предотвратить повторение истории со своей дочерью Анжеликой. Начинайте смотреть онлайн сериал «Не того поля ягода» (2016), чтобы узнать, чем это закончится.
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыМелодрамы, Мини-сериалы
Рейтинг
- АВРежиссёр
Александр
Высоковский
- Актриса
Алёна
Ивченко
- ДЖАктёр
Дмитрий
Журавлев
- ЕШАктриса
Елизавета
Шукова
- Актёр
Максим
Коновалов
- ППАктёр
Павел
Павлють
- АЕАктриса
Алла
Ельяшевич
- ЗФАктриса
Зоя
Фромичева-Корсакова
- ДДАктёр
Дмитрий
Давидович
- ВМАктёр
Владимир
Мищанчук
- ОКАктёр
Олег
Коц
- ВКСценарист
Валерия
Костина
- ЕГСценарист
Егор
Головенкин
- АВСценарист
Александр
Высоковский
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ВИПродюсер
Владимир
Игнатьев
- ЕАПродюсер
Евгений
Арендаревич
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- МЛАктёр дубляжа
Михаил
Лукашов
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хошабаев
- ВММонтажёр
Варвара
Матросова
- МООператор
Михаил
Онипенко