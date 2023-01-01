Биография

Александр Высоковский – популярный актер и кинорежиссер, родился в Казахстане в 1963 году, в небольшом городке Ленинске (ныне Байконур), где его отец работал военным инженером. Позднее семья переехала в столицу. Мальчик пошел по стопам родителей и получил профессию инженера в авиастроительном училище. Работал в конструкторском бюро. Но в 20 лет решил круто изменить свою судьбу и поступил Щепкинское училище. После окончания вуза служил в знаменитом МХАТе и выступал на сцене Театра Станиславского. На его счету роли в знаменитых постановках «Гамлет» и «Антоний и Клеопатра». В личной жизни актера было два брака. Александр – отец двух сыновей, один из которых получил имя Максим в честь деда, пропавшего на полях сражений во время войны. Дебютную роль Александр Высоковский получил в «Белых воронах». Кинолента вышла на широкие экраны в 1988 году. В 90-х годах снимался в нескольких интересных проектах, в том числе в популярном телесериале «Каменская». Всероссийскую популярность получил после премьерного показа нашумевшего сериала «Бригада». В 2007 году в прокат вышел фильм с участием Высоковского «Путевой обходчик». 2010 год был отмечен первой режиссерской работой Александра – кинодрамой «Без права на ошибку». В последующие годы он успешно совмещал три роли: актера, режиссера и сценариста. Среди его самых значимых работ – картины «Мне с вами по пути» и «Окна дома твоего».