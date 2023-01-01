Берлинская жара (Сериал 2024 год) смотреть онлайн
Этот сериал пока недоступен
Сезоны и серии
- 16+Скоро
Берлинская жара
Сезон 1 Серия 1
- 16+Скоро
Берлинская жара
Сезон 1 Серия 2
- 16+Скоро
Берлинская жара
Сезон 1 Серия 3
- 16+Скоро
Берлинская жара
Сезон 1 Серия 4
- 16+Скоро
Берлинская жара
Сезон 1 Серия 5
- 16+Скоро
Берлинская жара
Сезон 1 Серия 6
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Берлинская жара
Сезон 1 Серия 7
- 16+Скоро
Берлинская жара
Сезон 1 Серия 8
Сюжет
Разведчики из нескольких стран в безумной гонке пытаются добыть информацию об урановой программе нацисткой Германии. Уже скоро на стриминг-платформе Wink выйдет «Берлинская жара» — сериал 2024 года! В шпионской драме в духе «Семнадцати мгновений весны» снялись Андрей Мерзликин и Даниил Страхов.
1943 год, до руководства СССР доходит информация о том, что немецкие физики работают над атомной бомбой. Советскому шпиону под прикрытием Франсу Хартману поручают завладеть секретными сведениями о важнейшей разработке. При поддержке главы немецкой разведки Вальтера Шелленберга и немецкого физика Вернера Гейзенберга он пытается обогнать британскую разведку и добыть ценную информацию. Но миссия замедляется из-за слежки гестапо. Параллельно с этими событиями советские ученые под руководством физика Игоря Курчатова стараются разработать свою атомную бомбу. Причем у них нет шанса на ошибку, как и времени на теории — только практический результат поможет победить врага.
Как советской разведслужбе удастся получить секретные данные о новом немецком оружии и чего будет стоить ученым СССР собственная разработка атомной бомбы? Добавляйте драму в избранное на Wink и смотрите новый шпионский сериал «Берлинская жара» онлайн в хорошем качестве в нашем онлайн-кинотеатре.
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Информация
Рейтинг
- ЕЛРежиссёр
Евгений
Лаврентьев
- ГМАктёр
Гела
Месхи
- АФАктёр
Алексей
Филимонов
- Актёр
Кирилл
Кяро
- Актриса
Анна
Пескова
- Актёр
Егор
Бероев
- Актёр
Андрей
Мерзликин
- Актриса
Мария
Миронова
- Актриса
Марина
Петренко
- Актёр
Виталий
Кищенко
- Актёр
Борис
Каморзин
- Актёр
Даниил
Страхов
- МШСценарист
Михаил
Шульман
- ДПСценарист
Дмитрий
Поляков-Катин
- Продюсер
Михаэль
Шлихт
- ДППродюсер
Дмитрий
Пристансков
- СГПродюсер
Сергей
Грибков
- АФПродюсер
Алексей
Филин
- МГХудожник
Михаил
Гаврилов
- НСХудожница
Наталья
Стыцюк
- ЕИОператор
Елена
Иванова