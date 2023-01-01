Биография

Виталий Кищенко — российский актер театра и кино. Заслуженный артист Российской Федерации. Родился в Красноярске 25 мая 1964 года. После окончания школы поступил в Красноярский государственный институт искусств на курс Оганесяна и Когана, который окончил в 1985 году. Сотрудничал с несколькими площадками, среди которых Красноярский государственный театр юного зрителя, Омский государственный академический театр драмы, Калининградский областной драматический театр, «Тильзит-театр». Играл в спектаклях «Безотцовщина», «До-до», «Сон в летнюю ночь», «Отелло», «Дачники», «Три сестры», «Дзынь», «Загнанная лошадь» и других. Впервые на больших экранах Виталий Кищенко появился в 1995 году — он исполнил эпизодическую роль в военной драме «Я — русский солдат». В дальнейшем актер снялся в фильмах «Изгнание», «Апельсиновый сок», «На Луне», «Рок», «Каменная башка», «Матильда», «Домовой», а также в сериалах «Чики» из линейки more originals, «Метод», «Крепость Бадабер».