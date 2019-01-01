Братство (фильм, 2019) смотреть онлайн

1988 год, советские войска готовятся покинуть Афганистан. Как вдруг в плен к моджахедам попадает русский пилот. Его отец-генерал бросает силы всей воинской части на поиски пленного, используя своих солдат как пушечное мясо и позабыв о перемирии с афганцами.



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