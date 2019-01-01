Братство (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.72019, Братство
Драма, Военный107 мин18+
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О фильме
1988 год, советские войска готовятся покинуть Афганистан. Как вдруг в плен к моджахедам попадает русский пилот. Его отец-генерал бросает силы всей воинской части на поиски пленного, используя своих солдат как пушечное мясо и позабыв о перемирии с афганцами.
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СтранаРоссия
ЖанрВоенный, Исторический, Боевик, Драма
КачествоSD
Время107 мин / 01:47
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ПЛРежиссёр
Павел
Лунгин
- Актёр
Кирилл
Пирогов
- Актёр
Ян
Цапник
- Актёр
Виталий
Кищенко
- Актёр
Фёдор
Лавров
- ОВАктёр
Олег
Васильков
- АМАктёр
Антон
Момот
- Актёр
Михаил
Кремер
- КЕАктёр
Кирилл
Ермичев
- РКАктёр
Роман
Колотухин
- ВБАктёр
Василий
Буткевич
- ПЛСценарист
Павел
Лунгин
- АЛСценарист
Александр
Лунгин
- ПЛПродюсер
Павел
Лунгин
- ЕППродюсер
Евгений
Панфилов
- АПМонтажёр
Андрей
Петров
- ИГОператор
Игорь
Гринякин
- КБКомпозитор
Кузьма
Бодров
- Композитор
Дмитрий
Селипанов