Биография

Антон Момот – актер и режиссер, родился 12 октября 1990 года. На счету у актера около 20 ролей в фильмах и сериалах. Задействован в постановках театра «Мастерская» в Петербурге. В 2019 году в качестве режиссера представил свою дебютную картину, которая была отмечена специальным призом кинофестиваля 70/30 в Самаре. Антон Момот окончил Петербургскую академию театрального искусства. Был принят в труппу театра «Мастерская». За свои театральные заслуги актер был удостоен приза Первого фестиваля губернских театров «Фабрика Станиславского», который получил из рук народного артиста РФ Сергея Безрукова. Кинокарьеру начал с ролей в телесериалах «Литейный», «Кухня», «Чужой район». В 2014 году вышел на экраны один из первых полнометражных фильмов Антона Момота «Кухня в Париже». В одной из главных ролей Антон Мамот снялся в фильме «Апперкот для Гитлера». Далее актер принял участие в картине «Гоголь. Начало». Фильм «Двое» (2018), в котором актер сыграл главную роль, был удостоен приза за лучшую мужскую роль и как лучший игровой фильм на фестивале «Человек, познающий мир». В конце 2019 года на экраны вышла картина с участием актера «Союз спасения», а телезрители смогли увидеть Момота в многосерийном фильме «Ученица Мессинга». Антон Момот женат на актрисе Софье Карабулиной. Свадьба актеров прошла в Таврическом саду осенью 2019 года.