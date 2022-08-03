Белый тигр
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Белый тигр

Белый тигр (фильм, 2012) смотреть онлайн

9.12012, Белый тигр
Триллер, Исторический104 мин18+


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О фильме

Вторая Мировая война подходит к концу. Тяжелые затяжные бои изматывают обе стороны. Но чем увереннее наступают советские войска, тем чаще на полях сражений появляется огромный неуязвимый немецкий танк «Белый Тигр».

Страна
Россия
Жанр
Военный, Исторический, Триллер
Качество
SD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Белый тигр»