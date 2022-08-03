Белый тигр (фильм, 2012) смотреть онлайн
9.12012, Белый тигр
Триллер, Исторический104 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
О фильме
Вторая Мировая война подходит к концу. Тяжелые затяжные бои изматывают обе стороны. Но чем увереннее наступают советские войска, тем чаще на полях сражений появляется огромный неуязвимый немецкий танк «Белый Тигр».
СтранаРоссия
ЖанрВоенный, Исторический, Триллер
КачествоSD
Время104 мин / 01:44
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Карен
Шахназаров
- Актёр
Алексей
Вертков
- Актёр
Виталий
Кищенко
- Актёр
Валерий
Гришко
- ДБАктёр
Дмитрий
Быковский-Ромашов
- ГААктёр
Герасим
Архипов
- АВАктёр
Александр
Вахов
- ВДАктёр
Виталий
Дорджиев
- Актёр
Владимир
Ильин
- ККАктёр
Карл
Кранцковски
- КРАктёр
Кристиан
Редль
- АБСценарист
Александр
Бородянский
- Сценарист
Карен
Шахназаров
- ИБСценарист
Илья
Бояшов
- Продюсер
Карен
Шахназаров
- ММХудожница
Майя
Мартьянова
- ДАХудожник
Дмитрий
Андреев
- Художник
Владимир
Никифоров
- МКХудожник
Максим
Козлов
- ККХудожник
Константин
Каковкин
- МКХудожница
Марина
Копытова
- ПМХудожник
П.
Морозов
- ЮАХудожник
Юрий
Алленов
- ИКМонтажёр
Ирина
Кожемякина
- АКОператор
Александр
Кузнецов
- АТОператор
Алик
Тагиров
- ЮПКомпозитор
Юрий
Потеенко
- КШКомпозитор
Константин
Шевелев