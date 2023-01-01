Биография

Валерий Гришко — российский актер кино и театра и известный театральный режиссер. Родился в УССР в Донецке 12 ноября 1951 года. Еще в детские годы семья будущего актера перебралась в Ленинград. Окончив школу, Гришко подал документы в ЛГИТМиК на режиссерский факультет. Выпустившись из вуза в 1972 году, отслужил два года в советской армии, где принимал участие в постановках армейского театра. После окончания службы получил второе высшее образование на режиссерском факультете ЛГИТМиКа. Отучившись, был приглашен на работу в Курский областной драмтеатр, где быстро дослужился до должности главного режиссера. В кино свои первые роли Валерий Гришко сыграл в достаточно зрелом возрасте. Долгое время работая исключительно в театре, на экране он дебютировал только в 2003 году, снявшись в небольшой роли в популярном сериале «Улицы разбитых фонарей». После этого появился в таких проектах, как «Дело чести», «Любовь императора», «Раскол». Наибольшую известность принес Валерию Гришко фильм «Левиафан», где актер исполнил роль коррумпированного священника. Всего за свою карьеру на экране Гришко появился в более чем двух десятках картин.