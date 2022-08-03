Блестящей жизни лепесток (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Звезда «Физрука» Артур Сопельник в мелодраме о том, что счастье всегда где-то рядом, нужно лишь уметь разглядеть его.
Медсестра Вера знакомится в поликлинике с Данилой, подающим большие надежды инженером. Между молодыми людьми начинается роман, но влюбленные вскоре вынуждены разлучиться, так как Данилу переводят в Москву. Большой город меняет не только его карьеру, но и личную жизнь: место Веры занимает дочь начальника, крупного бизнесмена. А Вера тем временем узнает, что станет мамой. За девушкой пытается ухаживать ее лучший друг Артем, тайно в нее влюбленный… Если хотите узнать, чем закончится эта история, начинайте «Блестящей жизни лепесток» (2016) смотреть онлайн в HD качестве.
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Рейтинг
- АМРежиссёр
Алексей
Мясников
- АДАктриса
Антонина
Дивина
- ДКАктёр
Дмитрий
Калязин
- АСАктёр
Артур
Сопельник
- НИАктриса
Наталья
Ионова
- Актёр
Валерий
Гришко
- АНАктриса
Анастасия
Немец
- ЛФАктриса
Любовь
Фирсова
- ЛКАктриса
Лиза
Климова
- ВШАктриса
Валентина
Шанаева
- КИАктриса
Ксения
Иванова
- МНСценарист
Мария
Никитина
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- АКОператор
Антон
Комаров
- АМКомпозитор
Андрей
Макаров