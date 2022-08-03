Блестящей жизни лепесток (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

Звезда «Физрука» Артур Сопельник в мелодраме о том, что счастье всегда где-то рядом, нужно лишь уметь разглядеть его.



Медсестра Вера знакомится в поликлинике с Данилой, подающим большие надежды инженером. Между молодыми людьми начинается роман, но влюбленные вскоре вынуждены разлучиться, так как Данилу переводят в Москву. Большой город меняет не только его карьеру, но и личную жизнь: место Веры занимает дочь начальника, крупного бизнесмена. А Вера тем временем узнает, что станет мамой. За девушкой пытается ухаживать ее лучший друг Артем, тайно в нее влюбленный… Если хотите узнать, чем закончится эта история, начинайте «Блестящей жизни лепесток» (2016) смотреть онлайн в HD качестве.



«Блестящей жизни лепесток» (2016) теперь можно смотреть онлайн в хорошем качестве на портале Wink. Начинайте смотреть онлайн «Блестящей жизни лепесток» и оставляйте свои отзывы.

