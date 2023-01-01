Биография

Лиза Климова – актриса. Родилась в 1989 году. Детство провела в Британии. В Москве училась в академии театрального искусства. В 2015 году, через пять лет после окончания вуза, отправилась в Лос-Анджелес на актерские курсы Иваны Чаббак. По словам актрисы, американская система обучения помогла ей научиться пониманию роли и умению взращивать в себе черты чужой личности. Полученные навыки позволили артистке успешно сыграть Грушеньку в антрепризной постановке «Братьев Карамазовых». Эта роль Климовой – первая в ее театральной карьере. Играть в кино начала в 2009 году, работать в озвучивании – с 2011 года. В 2012 году участвует в съемках четырехсерийной комедии «Княжна из хрущевки». Созданный ею образ девушки-эколога нравится зрителю. Запоминается и медсестра Зоя, сыгранная актрисой в сериале «Склифосовский» в 2013 году. Медицинская форма так идет артистке, что сестру милосердия ей приходится играть еще дважды: в комедийном сериале «Измены» и в спортивной драме «Движение вверх». Главная роль Климовой в фильме 2018 года «Мысленный волк» стала этапной в карьере актрисы. Отныне ее приглашают в драматичные сюжеты и мрачные истории с отложенным хэппи-эндом...