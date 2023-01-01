Легкое знакомство (фильм, 2023) смотреть онлайн

Пикантная мелодрама о подводных камнях курортного флирта с Дмитрием Орловым и Лизой Климовой. Во время отдыха в Сочи интеллигентный и правильный биопсихолог Сергей оказывается в кафе, где к нему за столик подсаживается очаровательная незнакомка. Мужчина с ходу заявляет ей, что он «против легких знакомств», но женщина не отступает, парируя, что их общение вряд будет легким. Так оно и происходит – красавица играет с Сергеем в кошки-мышки, то приближая, то отдаляя, а он, несмотря все свои принципы и границы, втягивается в эту игру, не в силах противостоять соблазну. Чем закончатся эти странные отношения?



