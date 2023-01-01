Легкое знакомство (фильм, 2023) смотреть онлайн

7.22023, Легкое знакомство
Мелодрама98 мин18+
О фильме
Пикантная мелодрама о подводных камнях курортного флирта с Дмитрием Орловым и Лизой Климовой. Во время отдыха в Сочи интеллигентный и правильный биопсихолог Сергей оказывается в кафе, где к нему за столик подсаживается очаровательная незнакомка. Мужчина с ходу заявляет ей, что он «против легких знакомств», но женщина не отступает, парируя, что их общение вряд будет легким. Так оно и происходит – красавица играет с Сергеем в кошки-мышки, то приближая, то отдаляя, а он, несмотря все свои принципы и границы, втягивается в эту игру, не в силах противостоять соблазну. Чем закончатся эти странные отношения?
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
4.8 IMDb
- АКРежиссёр
Александр
Крестников
- ДОАктёр
Дмитрий
Орлов
- ЛКАктриса
Лиза
Климова
- Актёр
Дмитрий
Колчин
- МШАктёр
Михаил
Шамков
- КЧАктриса
Ксения
Чигина
- ЕЛАктриса
Елизавета
Летюк
- АТАктёр
Александр
Токаревский
- АХАктриса
Анна
Хвостова
- ЛКАктёр
Лев
Комаров
- РПАктёр
Роман
Проскуряков
- ВКСценарист
Валентин
Красногоров
- АКСценарист
Александр
Крестников
- АКПродюсер
Александр
Крестников
- ОЗПродюсер
Олег
Злобин
- СФПродюсер
Сергей
Фесенко
- ДФПродюсер
Дмитрий
Филипченко
- МГХудожница
Марина
Гришина
- РВМонтажёр
Роман
Воронов
- РБМонтажёр
Роман
Бойко
- ЕМОператор
Евгений
Макаров
- НИКомпозитор
Никита
Илюшин