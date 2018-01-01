Биография

Дмитрий Колчин — комик и автор шуток, актер. Родился в городе Куйбышев 10 июля 1982 года. Первоначально будущий артист начал изучать библиотекарское дело и информатику в Академии культуры и искусств, однако уже со второго курса перевелся, чтобы изучать управленческие азы. В то же время Колчин попробовал себя в КВН. Первый выход на сцену был уже с существовавшей ранее студенческой командой. Постепенно он стал писать шутки и задумался над созданием собственного коллектива находчивых весельчаков — команды «СОК», где он играл деспотичного капитана, занимался написанием сценария, контролировал других авторов и выполнял функции директора самарской сборной. В 2017 году Дмитрий Колчин дебютировал к кино, исполнив эпизодическую роль в «Новогоднем переполохе», где он работал с Яном Цапником, Ингой Оболдиной и Владимиром Меньшовым. В конце августа 2018 года канал СТС запустил сериал «Большая игра», в котором Колчин сыграл бывшего повара, а ныне — «народного тренера» сборной России по футболу Диму Попова. Уже в 2022 году актер снова поработал с Яном Цапником, исполнив одну из ролей в сериале «Модный синдикат».