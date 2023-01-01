Большая игра (сериал, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Повар-болельщик готовит сборную к чемпионату мира. Александр Кержаков, Дмитрий Губерниев и Антон Филипенко в спортивном ситкоме от сценариста «Трудных подростков».



Остается год до чемпионата мира по футболу. После очередного поражения российской сборной фанаты сами выбирают нового тренера среди болельщиков. В результате команду возглавляет повар Дима, который прежде смотрел футбол только по телевизору. Теперь диванному критику предстоит собрать команду лучших игроков и за год подготовить ее к чемпионату мира. Цель — вывести сборную в плей-офф. Легендарные футболисты станут основным и чуть ли не единственным преимуществом нового тренера, а скепсис профессионалов и собственная неуверенность — главной помехой на пути к цели.



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