Большая игра (сериал, 2018) смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
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Большая игра
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
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Большая игра
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
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Большая игра
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
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Большая игра
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
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Сезон 1 Серия 5Бесплатно
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Большая игра
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
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Большая игра
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
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Большая игра
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
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Сезон 1 Серия 9Бесплатно
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Большая игра
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
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Большая игра
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
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Сезон 1 Серия 12Бесплатно
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Большая игра
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
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Большая игра
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
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Большая игра
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
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Большая игра
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
Сюжет
Повар-болельщик готовит сборную к чемпионату мира. Александр Кержаков, Дмитрий Губерниев и Антон Филипенко в спортивном ситкоме от сценариста «Трудных подростков».
Остается год до чемпионата мира по футболу. После очередного поражения российской сборной фанаты сами выбирают нового тренера среди болельщиков. В результате команду возглавляет повар Дима, который прежде смотрел футбол только по телевизору. Теперь диванному критику предстоит собрать команду лучших игроков и за год подготовить ее к чемпионату мира. Цель — вывести сборную в плей-офф. Легендарные футболисты станут основным и чуть ли не единственным преимуществом нового тренера, а скепсис профессионалов и собственная неуверенность — главной помехой на пути к цели.
Сможет ли самоучка противостоять давлению спортивных чиновников и привести сборную к победе? Не пропустите комедию «Большая игра» — сериал смотреть онлайн и в хорошем качестве можно уже сейчас на нашем видеосервисе Wink!
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Информация
Рейтинг
- ББРежиссёр
Байбулат
Батуллин
- Актёр
Дмитрий
Колчин
- Актриса
Анна
Котова
- Актёр
Сергей
Лавыгин
- Актёр
Максим
Лагашкин
- Актриса
Виктория
Агалакова
- НРАктриса
Наталья
Рогожкина
- Актёр
Александр
Обласов
- Актёр
Константин
Карасик
- КДАктёр
Кирилл
Дыцевич
- Актёр
Илья
Малаков
- САСценарист
Саша
Абдуллаев
- АОСценарист
Андрей
Орлов
- АХСценарист
Алексей
Харитонов
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Давид
Кочаров
- Продюсер
Тина
Канделаки
- Продюсер
Антон
Федотов
- ЕЛХудожница
Екатерина
Левина
- ИКХудожник
Игорь
Катынский
- АЧХудожница
Альбина
Чубарова
- АВХудожница
Алиса
Видута
- АВМонтажёр
Альберт
Валеев
- МШМонтажёр
Марсель
Шамшулин
- АТОператор
Артём
Тарасенков