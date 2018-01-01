Большая игра. Сезон 1. Серия 6
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Большая игра
1-й сезон
6-я серия

Большая игра (сериал, 2018) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

9.22018, Большая игра. Сезон 1. Серия 6
Комедии16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

После очередной неудачи российской сборной по футболу фанаты сами выбирают нового тренера из числа болельщиков. В результате команду возглавляет обычный повар Дима. За год ему предстоит подготовить игроков к Чемпионату мира, преодолевая скепсис профессионалов и собственную неуверенность.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Большая игра»