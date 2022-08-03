Большая игра (сериал, 2018) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн бесплатно

После очередной неудачи российской сборной по футболу фанаты сами выбирают нового тренера из числа болельщиков. В результате команду возглавляет обычный повар Дима. За год ему предстоит подготовить игроков к Чемпионату мира, преодолевая скепсис профессионалов и собственную неуверенность.

