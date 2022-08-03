WinkСериалыБольшая игра1-й сезон2-я серия
Большая игра (сериал, 2018) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
9.22018, Большая игра. Сезон 1. Серия 2
Комедия16+
Сезоны и серии
- 16+25 мин
Большая игра
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+25 мин
Большая игра
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+25 мин
Большая игра
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+25 мин
Большая игра
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+23 мин
Большая игра
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+25 мин
Большая игра
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+25 мин
Большая игра
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+23 мин
Большая игра
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+23 мин
Большая игра
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+25 мин
Большая игра
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+24 мин
Большая игра
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+24 мин
Большая игра
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+25 мин
Большая игра
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+24 мин
Большая игра
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+24 мин
Большая игра
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+25 мин
Большая игра
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
О сериале
После очередной неудачи российской сборной по футболу фанаты сами выбирают нового тренера из числа болельщиков. В результате команду возглавляет обычный повар Дима. За год ему предстоит подготовить игроков к Чемпионату мира, преодолевая скепсис профессионалов и собственную неуверенность.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ББРежиссёр
Байбулат
Батуллин
- Актёр
Дмитрий
Колчин
- Актриса
Анна
Котова
- Актёр
Сергей
Лавыгин
- Актёр
Максим
Лагашкин
- Актриса
Виктория
Агалакова
- НРАктриса
Наталья
Рогожкина
- Актёр
Александр
Обласов
- Актёр
Константин
Карасик
- КДАктёр
Кирилл
Дыцевич
- Актёр
Илья
Малаков
- Актёр
Сергей
Гурьев
- САСценарист
Саша
Абдуллаев
- АОСценарист
Андрей
Орлов
- АХСценарист
Алексей
Харитонов
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Давид
Кочаров
- Продюсер
Тина
Канделаки
- Продюсер
Антон
Федотов
- ЕЛХудожница
Екатерина
Левина
- ИКХудожник
Игорь
Катынский
- АЧХудожница
Альбина
Чубарова
- АВХудожница
Алиса
Видута
- АВМонтажёр
Альберт
Валеев
- МШМонтажёр
Марсель
Шамшулин
- АТОператор
Артём
Тарасенков