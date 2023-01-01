Биография

Тина Канделаки — российская актриса, телеведущая, мастер дубляжа, продюсер и журналист. Родилась в Тбилиси 10 ноября 1975 года. Тина обучалась в престижной школе в центре грузинской столицы, после чего поступила в медицинский институт. Еще во время учебы девушка прошла кастинг и устроилась ведущей на грузинский телеканал. Долгое время Канделаки работала на телевидении и параллельно проходила обучение в меде. В какой-то момент будущая звезда решила все бросить и перебраться в Москву, чтобы построить медийную карьеру. Свои первые роли Тина Канделаки сыграла, уже будучи знаменитой. Она появилась в «Моей прекрасной няне» в 2004 году, потом — в мелодраме «Не родись красивой» и телесериале «Папины дочки», в которых она сыграла себя. В качестве мастера дубляжа Канделаки впервые выступила во время озвучивания французской комедии «Астерикс на Олимпийских играх». Кроме того, актриса пишет книги и занимается общественной деятельностью.