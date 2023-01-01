Нулевые (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Сериал может содержать ненормативную лексику. Документальный многосерийный фильм от режиссеров Дмитрия Владимирова и Екатерины Зыковой позволит погрузиться в атмосферу нулевых. Эпизоды сериала представят разные грани десятилетия. Подъем российского кинематографа после выхода «Ночного дозора» Тимура Бекмамбетова, появление этапных телевизионных проектов «За стеклом», «Дом-2» и «Фабрика звезд», взлет русского рэпа как стилеобразующего элемента массовой культуры тех лет, московская ночная жизнь, в тот момент достигшая апогея свободы, и экономическая эйфория, накрывшая страну с бурным ростом нефтяных котировок — вас ждет увлекательное исследование всех главных примет 2000-х. Одним из сценаристов сериала стала Дарья Войницкая, а среди продюсеров Данила Шарапов, Сергей Минаев и Дмитрий Болдин. Сериал «Нулевые» 2022 года можно смотреть на нашем видеосервисе Wink.



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