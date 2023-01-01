Биография

Игорь Шулинский — российский журналист, писатель, музыкант и бизнесмен. Родился в Москве 7 сентября 1970 года. Шулинский окончил филфак МПГУ. В 1994 году он стал главным редактором молодежного журнала «Птюч», который издавался вплоть до 2003 года. В 2008 году Игорь начал работать главным редактором издания «Time Out Москва». В 2016 году он опубликовал книгу «Странно пахнет душа» о клубной и эпатажной жизни 90-х. В 2022 году Игорь Шулинский появился в роли самого себя в документальном сериале Сергея Минаева «Нулевые». Проект рассказывает о значимых элементах российской массовой культуры декады, в том числе там описывается подъем русского кино и телевидения, нарастание популярности русского рэпа и тусовочная жизнь Москвы.