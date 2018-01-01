Биография

Дмитрий Владимиров — российский оператор, режиссер. Родился 13 августа 1981 года. Дмитрий Владимиров — профессиональный оператор и кинорежиссер. Первой его работой в качестве оператора стали съемки короткометражного фильма «Граффити». В 2009 году он участвовал в съемках короткометражки «Бездна» по одноименному рассказу Леонида Андреева. В 2011 году на экраны вышла полнометражная лента «Собиратель пуль», где одним из операторов было Владимиров. Следующий его проект — документальный сериал «Города и веси», где Дмитрий выступил одновременно в роли оператора и режиссера. Еще одной его режиссерской работой стал сериал «Нулевые» о подъеме российского кинематографа, где снимались Константин Эрнст, Сергей Лукьяненко, Тимур Бекмамбетов и другие звезды. Дмитрий занимается коммерческой фотографией.