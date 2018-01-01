Биография

Гасан Кабиев — российский монтажер. Гасан с ранних лет проявлял интерес к киноискусству. Окончив школу, он продолжил образование и получил глубокие знания в области кинопроизводства и монтажа. Он начал свою карьеру в качестве помощника монтажера, работая над созданием небольших роликов и короткометражных фильмов. В 2022 году Гасан Кабиев участвовал в создании проекта Дмитрия Владимирова и Екатерины Зыковой «Нулевые». а через год стал монтажером документального сериала Сергея Минаева «Рестораны Москвы».