Рестораны Москвы (сериал, 2022) смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+48 мин
Рестораны Москвы
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+49 мин
Рестораны Москвы
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+52 мин
Рестораны Москвы
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+49 мин
Рестораны Москвы
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+46 мин
Рестораны Москвы
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+48 мин
Рестораны Москвы
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
Сюжет
Документальный проект писателя и журналиста Сергея Минаева, приоткрывающий завесу тайны над модными ресторанами столицы — их бизнес-решениями, условиями труда и идеологической подоплекой. В шести эпизодах сериала зрителей ждет подробная экскурсия по ресторанному бизнесу. Они узнают, как строятся новые заведения, где шеф-повара выбирают продукты для своих меню и через какие этапы нужно пройти автору идеи, чтобы воплотить свой проект в жизнь. Инноваторы, отмеченные гидом Michelin, меняют вкус уже привычной еды и печатают блюда на 3D-принтере, бизнесмены объясняют, сколько нужно потратить, чтобы открыть конкурентоспособный ресторан, а энтузиасты рассказывают, почему решили пожертвовать прежними карьерами ради гастрономического бизнеса. В центре внимания также окажутся бары и рынки, за последние несколько лет преобразившиеся до неузнаваемости. По-новому взглянуть на эту сложную индустрию вы сможете, когда будете смотреть сериал «Рестораны Москвы» (2023) онлайн в хорошем качестве на Wink.
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
- АСРежиссёр
Александр
Санфиров
- ИБАктёр
Иван
Березуцкий
- СБАктёр
Сергей
Березуцкий
- АДАктёр
Андрей
Деллос
- БЗАктёр
Борис
Зарьков
- АРАктёр
Александр
Раппопорт
- ЕААктриса
Екатерина
Алехина
- ВМАктёр
Владимир
Мухин
- ИТАктёр
Илья
Тютенков
- ДЭАктёр
Давид
Эммерле
- НБАктриса
Наталья
Белоногова
- ГППродюсер
Георгий
Прокопов
- АШПродюсер
Александр
Шелухин
- Продюсер
Данила
Шарапов
- Продюсер
Сергей
Минаев
- ГКМонтажёр
Гасан
Кабиев
- НШМонтажёр
Наталья
Шангареева
- АТОператор
Алексей
Токун