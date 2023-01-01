Рестораны Москвы (сериал, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Документальный проект писателя и журналиста Сергея Минаева, приоткрывающий завесу тайны над модными ресторанами столицы — их бизнес-решениями, условиями труда и идеологической подоплекой. В шести эпизодах сериала зрителей ждет подробная экскурсия по ресторанному бизнесу. Они узнают, как строятся новые заведения, где шеф-повара выбирают продукты для своих меню и через какие этапы нужно пройти автору идеи, чтобы воплотить свой проект в жизнь. Инноваторы, отмеченные гидом Michelin, меняют вкус уже привычной еды и печатают блюда на 3D-принтере, бизнесмены объясняют, сколько нужно потратить, чтобы открыть конкурентоспособный ресторан, а энтузиасты рассказывают, почему решили пожертвовать прежними карьерами ради гастрономического бизнеса. В центре внимания также окажутся бары и рынки, за последние несколько лет преобразившиеся до неузнаваемости. По-новому взглянуть на эту сложную индустрию вы сможете, когда будете смотреть сериал «Рестораны Москвы» (2023) онлайн в хорошем качестве на Wink.



Все сезоны сериала Рестораны Москвы смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.