Биография

Александр Шелухин — российский продюсер. Родился 17 июля 1971 года. Карьера Александра началась с увлечения кинематографом и привела его к созданию нескольких проектов в индустрии развлечений, включая документальные и короткометражные и фильмы, а также рекламные ролики. Одним из последних известных проектов Александра Шелухина стал документальный сериал «Рестораны Москвы», выпущенный в 2023 году. Этот проект получил высокие оценки зрителей и критиков, подтверждая профессионализм и талант Александра, как продюсера.