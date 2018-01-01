Биография

Сергей Березуцкий — известный российский ресторатор и шеф-повар. Родился в городе Армавире, Краснодарский край. У него есть брат-близнец Иван Березуцкий. Закончил лицей в Армавире, где учился на повара, а также Московский государственный университет технологий и управления. Стажировался в знаменитых ресторанах — испанском «El Bulli» и американском «Alinea». Возглавлял кухню столичного ресторана «GrandCru», в то время как его брат работал в этом же ресторане в Петербурге, затем возглавил кафе «Как есть» в Москве. Победил во множестве конкурсов, таких как «Серебряный треугольник», «S.Pellegrino Cooking Cup», внес большой вклад в ресторанную культуру страны. Их с братом совместное детище — ресторан «Twins» входил в список 100 лучших ресторанов мира. Сергей Березуцкий и его брат Иван снялись в документальном сериале «Рестораны Москвы».