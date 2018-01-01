Биография

Екатерина Алехина — владелица ресторана «Biologie» и шеф-повар. Родилась в городе Орел. Закончила Московское художественное училище, Высшую школу графического дизайна, МГУ, а также поварские курсы, французскую школу кулинарного искусства « Le Cordon Bleu». Первый ресторан Екатерины назывался «Линдерхоф», после этого проекта она работала в ресторане «Северяне», проходила различные стажировки за рубежом. Предпочитает французскую и японскую кухню. Выступала на конгрессе «Madrid Fusion». Стала первой российской женщиной, получившей звезду Мишлен. Екатерина Алехина снялась в документальном проекте «Рестораны Москвы», рассказывающем о лучших заведениях города.