Биография

Давид Эммерле — французский ресторатор, долгое время работает шефом в России. Вырос во французском городе Лотербуре, там они вместе с дедом часто ходили в ресторан, у которого была одна Мишленовская звезда. Мальчик рано проявил интерес к кулинарии и кухне. Начал свою карьеру с ресторана «Auberge de la Poêle d’Or», затем путешествовал по стране, пока не решил приехать в Россию. Получил Мишленовскую звезду в ресторане «Grand Cru» на Патриарших прудах. Давид Эммерле появляется в документальном сериале «Рестораны Москвы».