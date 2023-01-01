Биография

Сергей Минаев — писатель, сценарист, продюсер, актер, теле- и радиоведущий. Лауреат премии «Радиомания-2010». Главный редактор российской версии издания Esquire. Родился в Москве 25 января 1975 года. Сергей работал на ТВ-каналах в качестве телеведущего программ «Честный понедельник», «Право знать» и провокационных шоу, где героями становились конфликтные персоны. Прославился как писатель, издав книгу «Духless. Повесть о ненастоящем человеке», по которой снято два фильма с Данилой Козловским. В библиографии журналиста имеется 9 романов. В кино Сергей Минаев известен по антологии-сериалу «Девяностые», где он выступил в качестве актера и режиссера. Лента состоит из шести фильмов, каждый из которых посвящен знаменательным событиям — группе «Мумий Тролль», ночной клубной культуре, выборам президента в 1996 году и рекламе. В 2022 году вышел сериал по его повести «The Телки», в котором он стал сценаристом и продюсером.