О фильме
Телеведущий Владимир Богданов решает залечь на дно после загадочной смерти своей ассистентки. Пока он бездействует, вместо Богданова кругом появляется его точная копия. Герой пытается разобраться, кто этот таинственный двойник и почему окружающие верят ему больше, чем настоящему Богданову.
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.2 IMDb
- Режиссёр
Николай
Хомерики
- Актёр
Константин
Хабенский
- Актриса
Юлия
Хлынина
- Актёр
Фёдор
Бондарчук
- Актриса
Анна
Михалкова
- Актриса
Северия
Янушаускайте
- ММАктёр
Михаил
Мухтасипов
- АВАктриса
Александра
Велескевич
- СБАктёр
Сергей
Бондаренко
- АГАктёр
Андрей
Гринев
- МКАктриса
Марина
Калецкая
- Сценарист
Сергей
Минаев
- Продюсер
Петр
Ануров
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Рудовский
- ГСПродюсер
Григорий
Стоялов
- ТДХудожница
Татьяна
Долматовская
- РГМонтажёр
Руслан
Габдрахманов
- ВООператор
Владислав
Опельянц
- ИВКомпозитор
Игорь
Вдовин