Телеведущий Владимир Богданов решает залечь на дно после загадочной смерти своей ассистентки. Пока он бездействует, вместо Богданова кругом появляется его точная копия. Герой пытается разобраться, кто этот таинственный двойник и почему окружающие верят ему больше, чем настоящему Богданову.

