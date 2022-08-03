Селфи
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Селфи

Фильм Селфи (2017)

8.02017, Селфи
Триллер, Драма109 мин18+

О фильме

Телеведущий Владимир Богданов решает залечь на дно после загадочной смерти своей ассистентки. Пока он бездействует, вместо Богданова кругом появляется его точная копия. Герой пытается разобраться, кто этот таинственный двойник и почему окружающие верят ему больше, чем настоящему Богданову.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Триллер
Качество
SD
Время
109 мин / 01:49

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Селфи»