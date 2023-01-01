Биография

Николай Хомерики — режиссер, сценарист, актер, продюсер. Родился в Москве 17 апреля 1975 года. После школы Николай получил образование экономиста в МГУ имени Ломоносова. Поработав бухгалтером и попробовав себя в бизнесе, Хомерики решил сделать из своего увлечения кинофильмами профессию. Сперва он поступил на Высшие курсы сценаристов и кинорежиссеров, а потом стал студентом французской школы La Femis. Дипломная короткометражка Хомерики стала призером на конкурсе студенческих работ Каннского фестиваля. В кино Николай Хомерики дебютировал в 2006 году, сняв фантастическую драму «Девять Семь Семь». На протяжении шести лет режиссер снимал артхаус, пока не выпустил сериал «Синдром дракона», который обрел популярность. Среди работ режиссера стоит отметить также проекты «Ледокол», «Селфи» и «Девятая». Над драмой-победителем «Кинотавра» «Море волнуется раз» Хомерики работал не только как режиссер, но и как сценарист — в паре с Александром Родионовым. Еще одним результатом этого творческого тандема стал откровенный сериал «Чистые» из линейки Wink Originals.