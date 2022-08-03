Фильм Девятая (2019)
О фильме
Триллер о загадочных убийствах в Петербурге девятнадцатого века и связи с потусторонним миром.
В столицу прибывает с гастролями известный медиум, англичанка Оливия Рид. Петербург она выбирает неслучайно, ведь город буквально помешался на спиритизме и всем, что покрыто тайнами. Однако мистика вскоре выходит за пределы выступлений Оливии: по всему Петербургу начинают происходить жестокие убийства девушек. Расследование передают известному детективу Ростову; осмотрев тела убитых, он и его помощник понимают, что жертвы — часть обряда, ведь убийца оставил ритуальные метки на всех восьми. Только вот кто этот последователь мрачного культа? Чтобы предотвратить новые смерти, следователи объединяются с Оливией в надежде, что ее талант поможет разгадать эту тайну.
Справится ли медиум с такой задачей? Евгений Цыганов, Дмитрий Лысенков и Евгений Ткачук в мистическом детективе — смотреть фильм «Девятая» онлайн можно на портале Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Николай
Хомерики
- Актёр
Евгений
Цыганов
- ДХАктриса
Дэйзи
Хэд
- Актёр
Дмитрий
Лысенков
- ДСАктёр
Джонатан
Солвей
- Актёр
Юрий
Колокольников
- Актёр
Евгений
Ткачук
- Актёр
Игорь
Черневич
- ИРАктёр
Иван
Решетняк
- МСАктриса
Мария
Скуратова
- АХАктриса
Анна
Христич
- МДСценарист
Марина
Дяченко
- СДСценарист
Сергей
Дяченко
- АРСценарист
Александр
Родионов
- МКСценарист
Майкл
Куписк
- Продюсер
Александр
Роднянский
- РМПродюсер
Рафаел
Минасбекян
- Продюсер
Сергей
Мелькумов
- ВВПродюсер
Вадим
Верещагин
- ТПХудожница
Татьяна
Патрахальцева
- ПЗМонтажёр
Петр
Зеленов
- МООператор
Максим
Осадчий
- ИВКомпозитор
Игорь
Вдовин