Девятая
Wink
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Девятая
8.42019, Девятая
Детектив, Триллер94 мин18+

Фильм Девятая (2019)

О фильме

Триллер о загадочных убийствах в Петербурге девятнадцатого века и связи с потусторонним миром.

В столицу прибывает с гастролями известный медиум, англичанка Оливия Рид. Петербург она выбирает неслучайно, ведь город буквально помешался на спиритизме и всем, что покрыто тайнами. Однако мистика вскоре выходит за пределы выступлений Оливии: по всему Петербургу начинают происходить жестокие убийства девушек. Расследование передают известному детективу Ростову; осмотрев тела убитых, он и его помощник понимают, что жертвы — часть обряда, ведь убийца оставил ритуальные метки на всех восьми. Только вот кто этот последователь мрачного культа? Чтобы предотвратить новые смерти, следователи объединяются с Оливией в надежде, что ее талант поможет разгадать эту тайну.

Справится ли медиум с такой задачей? Евгений Цыганов, Дмитрий Лысенков и Евгений Ткачук в мистическом детективе — смотреть фильм «Девятая» онлайн можно на портале Wink.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Детектив, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Девятая»