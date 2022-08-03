Фильм Девятая (2019)

Триллер о загадочных убийствах в Петербурге девятнадцатого века и связи с потусторонним миром.



В столицу прибывает с гастролями известный медиум, англичанка Оливия Рид. Петербург она выбирает неслучайно, ведь город буквально помешался на спиритизме и всем, что покрыто тайнами. Однако мистика вскоре выходит за пределы выступлений Оливии: по всему Петербургу начинают происходить жестокие убийства девушек. Расследование передают известному детективу Ростову; осмотрев тела убитых, он и его помощник понимают, что жертвы — часть обряда, ведь убийца оставил ритуальные метки на всех восьми. Только вот кто этот последователь мрачного культа? Чтобы предотвратить новые смерти, следователи объединяются с Оливией в надежде, что ее талант поможет разгадать эту тайну.



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