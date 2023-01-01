Биография

Сергей Георгиевич Мелькумов – российский продюсер родом из Махачкалы. Родился 11 ноября 1962 г. Один из самых известных продюсеров настоящего времени учился в Баку в ВТШ (окончил в 1983 г.). В Москву он переехал в 1990 г., а в 1992 г. устроился на работу в киностудию «Слово» при «Мосфильме». В 1995 г. стал гендиректором и соучредителем «Слова», а через 10 лет основал собственную кинокомпанию «Нон-стоп продакшн». Продюсер Сергей Мелькумов неоднократно награжден профессиональными наградами «Ника», «ТЭФИ», «Золотой Орел». Его работы завоевывают призы на кинофестивалях в Каннах, Берлине, Монреале и т.д. В настоящее время преподает в СПбГУКиТ на кафедре продюсерства, входит в российскую продюсерскую Гильдию. Первый полнометражный фильм Сергея Мелькумова – «Любить по-русски – 2» (1996 г.), а всего за 25 с лишним лет он стал продюсером более 60 картин и сериалов. Более всего наград принесло его сотрудничество с режиссером Федором Бондарчуком: «9 рота» (2005 г.), «Обитаемый остров» (2008 г.) и «Обитаемый остров: Схватка» (2009 г.), «Сталинград» (2013 г.). Фильм «Левиафан», снятый режиссером Андреем Звягинцевым в 2014 г. принес всей съемочной команде мировое признание, так как был признан лучшим зарубежным и удостоен «Золотого Глобуса».