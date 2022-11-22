Чудная долина (фильм, 2004) смотреть онлайн
О фильме
Эта история началась в тот день, когда в деревню с поэтическим названием Чудная Долина невесть откуда прибежал баран. На первый взгляд, самый обыкновенный... Правда, здоровенный, круторогий и очень шустрый...
Но именно благодаря этому барану распутались многие запутанные узлы отношений между обитателями Чудной Долины и заезжими гостями. Деревенька затерялась где-то в предгорьях, и жил в ней дедушка Саид, влюбленный в свою соседку Айшу, которая вот уже много лет ждет не вернувшегося с войны мужа. Саид выдал свою внучку Лейлу замуж за местного делягу Маруфа, хотя Лейлу своей невестой считал пастух Сардор, работавший на Маруфа.
У бабушки Айши тоже была внучка - Малика, мечтавшая выйти замуж за американца Майкла, но отец Малики и слышать не хотел про брак дочери с иностранцем... К счастью для всех, в Чудную Долину прибежал баран... На первый взгляд, самый обыкновенный...
Рейтинг
- РКРежиссёр
Рано
Кубаева
- Актриса
Надежда
Румянцева
- Актёр
Михаил
Козаков
- ИДАктёр
Игорь
Десятников
- МБАктриса
Мария
Беккер
- Актёр
Шамиль
Хаматов
- Актёр
Антон
Эльдаров
- ДЗАктёр
Джавахир
Закиров
- ЮБАктриса
Юлия
Беретта
- СДАктёр
Саид
Дашук-Нигматулин
- Актёр
Рауф
Кубаев
- РКСценарист
Рано
Кубаева
- ИДПродюсер
Игорь
Десятников
- Продюсер
Сергей
Мелькумов
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- СШОператор
Сергей
Шульц
- САОператор
Сергей
Астахов