Чудная долина
Wink
Фильмы
Чудная долина
8.02004, Чудная долина
Комедия75 мин18+
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Чудная долина (фильм, 2004) смотреть онлайн

О фильме

Эта история началась в тот день, когда в деревню с поэтическим названием Чудная Долина невесть откуда прибежал баран. На первый взгляд, самый обыкновенный... Правда, здоровенный, круторогий и очень шустрый...

Но именно благодаря этому барану распутались многие запутанные узлы отношений между обитателями Чудной Долины и заезжими гостями. Деревенька затерялась где-то в предгорьях, и жил в ней дедушка Саид, влюбленный в свою соседку Айшу, которая вот уже много лет ждет не вернувшегося с войны мужа. Саид выдал свою внучку Лейлу замуж за местного делягу Маруфа, хотя Лейлу своей невестой считал пастух Сардор, работавший на Маруфа.

У бабушки Айши тоже была внучка - Малика, мечтавшая выйти замуж за американца Майкла, но отец Малики и слышать не хотел про брак дочери с иностранцем... К счастью для всех, в Чудную Долину прибежал баран... На первый взгляд, самый обыкновенный...

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
75 мин / 01:15

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Чудная долина»