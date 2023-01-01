Биография

Шамиль Хаматов — российский актер театра и кино, продюсер. Лауреат премии Москвы в области литературы и искусства. Родился в Казани 29 января 1985 года. Окончив школу, решил пойти по стопам сестры, актрисы Чулпан Хаматовой. Поступил в ГИТИС. Еще в студенческие годы принимал участие в постановках РАМТа. После выпуска из вуза присоединился к труппе театра «Современник», где дебютировал в спектакле «Голая пионерка». Одновременно продолжал играть в РАМТе. В 2018 году попробовал себя в амплуа режиссера, представив на сцене «Современника» танцевальный спектакль «Руслан и Людмила». С марта 2023 года строит актерскую карьеру в Латвии. Шамиль Хаматов дебютировал на экране в 2004 году, в белорусском спортивном сериале «Команда». Первой серьезной работой в кино стала мелодрама «Невеста» 2006 года. В этом же году появился в картине «Мертвое поле». Снялся в драме «И все-таки я люблю» с Верой Алентовой, военной драме «Застава Жилина», молодежной комедии «Пикап: Съём без правил», приключенческом детективе «Трасса М8». В комедийной ленте «Продавец игрушек» Хаматову посчастливилось сыграть вместе с мэтром французского кинематографа Пьером Ришаром. В биографической драме «Стартап» 2014 года актера пригласили на роль российского предпринимателя, одного из основателей поискового портала «Холмс». В фильме «Русское краткое. Выпуск 1» ему досталась главная роль в истории Carpe diem. В 2019 году Хаматов появился в телепроекте «Бихэппи». В числе его последних работ в России — сериалы «Обоюдное согласие» и «Плейлист волонтера». Всего творческая биография актера насчитывает более 30 ролей в кино и сериалах.