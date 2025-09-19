Обоюдное согласие (сериал, 2022) смотреть онлайн

Cериал «Обоюдное согласие» — это российская драма, поднимающая болезненные и острые социальные темы.



В центре сюжета — молодая учительница Анна. Однажды она отправляется на вечеринку к своим давним друзьям, которая проходит на яхте. Но праздник оборачивается трагедией, Анна прыгает в море, чтобы сбежать, а позже добирается до полиции. Там она пишет заявление, где называет насильниками тех самых друзей — влиятельных людей в городе. История мгновенно становится достоянием общественности. Дело вызывает широкий резонанс и запускает цепочку расследований, которые вскрывают не только подробности злополучной ночи, но и тщательно спрятанные тайны из прошлого участников событий. Однако вместо того чтобы сосредоточиться на предполагаемых преступниках, общественное мнение обращает гнев и осуждение на саму Анну, ставя под сомнение ее слова, мотивы и репутацию.



Сериал затрагивает важные вопросы: как работает система, когда в деле замешаны люди с властью и связями? Почему жертва насилия оказывается в роли обвиняемой? И может ли правда пробиться сквозь стену недоверия, предвзятости и давления общества?



