Обоюдное согласие (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сезоны и серии
О сериале
Cериал «Обоюдное согласие» — это российская драма, поднимающая болезненные и острые социальные темы.
В центре сюжета — молодая учительница Анна. Однажды она отправляется на вечеринку к своим давним друзьям, которая проходит на яхте. Но праздник оборачивается трагедией, Анна прыгает в море, чтобы сбежать, а позже добирается до полиции. Там она пишет заявление, где называет насильниками тех самых друзей — влиятельных людей в городе. История мгновенно становится достоянием общественности. Дело вызывает широкий резонанс и запускает цепочку расследований, которые вскрывают не только подробности злополучной ночи, но и тщательно спрятанные тайны из прошлого участников событий. Однако вместо того чтобы сосредоточиться на предполагаемых преступниках, общественное мнение обращает гнев и осуждение на саму Анну, ставя под сомнение ее слова, мотивы и репутацию.
Сериал затрагивает важные вопросы: как работает система, когда в деле замешаны люди с властью и связями? Почему жертва насилия оказывается в роли обвиняемой? И может ли правда пробиться сквозь стену недоверия, предвзятости и давления общества? «Обоюдное согласие», сериал — смотреть приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Валерия
Гай Германика
- Актриса
Светлана
Иванова
- Актриса
Алла
Михеева
- Актриса
Анна
Снаткина
- Актёр
Шамиль
Хаматов
- Актёр
Тарас
Кузьмин
- ГБАктёр
Глеб
Бочков
- АКАктёр
Андрей
Козлов
- Актёр
Роман
Евдокимов
- МГАктриса
Мария
Голубкина
- Актёр
Фёдор
Лавров
- АСАктриса
Анастасия
Стоцкая
- Актёр
Борис
Щербаков
- АРАктриса
Александра
Ровенских
- Актриса
Ольга
Лапшина
- Актриса
Глафира
Тарханова
- АПСценарист
Анастасия
Пальчикова
- ОАСценарист
Ольга
Ангелова
- ЕССценарист
Евгений
Сосницкий
- ВОСценарист
Виктория
Островская
- АТСценарист
Александр
Талал
- ТССценарист
Татьяна
Салахиева-Талал
- Продюсер
Данила
Шарапов
- Продюсер
Петр
Ануров
- Продюсер
Игорь
Мишин
- Продюсер
Сергей
Титинков
- МФПродюсер
Максим
Филатов
- МБПродюсер
Марина
Бебенина
- ИЩПродюсер
Ирина
Щербович-Вечер
- НШПродюсер
Наталья
Шик
- АПХудожник
Антон
Поликарпов
- ЕТХудожница
Елена
Травкина
- ВКХудожник
Владимир
Купцов
- Художница
Анна
Чистова
- ТАХудожница
Татьяна
Арефьева
- ЕРХудожница
Елизавета
Романюк
- АКМонтажёр
Анна
Крутий
- ГУОператор
Геннадий
Успангалиев