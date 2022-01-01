Обоюдное согласие (сериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Обоюдное согласие. Сезон 1. Серия 3
Обоюдное согласие
1-й сезон
3-я серия
8.92022, Обоюдное согласие. Сезон 1. Серия 3
Триллер, Детектив18+
Молодая учительница русского языка и литературы Анна Федорова приезжает на вечеринку к старым друзьям на яхту. Под утро Анна прыгает в море, в то время как остальные еще спят. В мокром платье, босиком, с синяками и ссадинами на теле девушка добирается до отделения полиции и пишет заявление об изнасиловании. В преступлении она обвиняет своих друзей, влиятельных людей города. Дело вызывает огромный резонанс, и расследование проливает свет на события из прошлого всех фигурантов дела. Под огнем общественного осуждения оказываются не столько предполагаемые насильники, сколько сама Анна.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

