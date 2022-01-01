Обоюдное согласие (сериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Молодая учительница русского языка и литературы Анна Федорова приезжает на вечеринку к старым друзьям на яхту. Под утро Анна прыгает в море, в то время как остальные еще спят. В мокром платье, босиком, с синяками и ссадинами на теле девушка добирается до отделения полиции и пишет заявление об изнасиловании. В преступлении она обвиняет своих друзей, влиятельных людей города. Дело вызывает огромный резонанс, и расследование проливает свет на события из прошлого всех фигурантов дела. Под огнем общественного осуждения оказываются не столько предполагаемые насильники, сколько сама Анна.

