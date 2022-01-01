8.92022, Обоюдное согласие. Сезон 1. Серия 3
Триллер, Детектив18+
Серия в подписке «START»
Обоюдное согласие (сериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Молодая учительница русского языка и литературы Анна Федорова приезжает на вечеринку к старым друзьям на яхту. Под утро Анна прыгает в море, в то время как остальные еще спят. В мокром платье, босиком, с синяками и ссадинами на теле девушка добирается до отделения полиции и пишет заявление об изнасиловании. В преступлении она обвиняет своих друзей, влиятельных людей города. Дело вызывает огромный резонанс, и расследование проливает свет на события из прошлого всех фигурантов дела. Под огнем общественного осуждения оказываются не столько предполагаемые насильники, сколько сама Анна.
Рейтинг
- Режиссёр
Валерия
Гай Германика
- Актриса
Светлана
Иванова
- Актриса
Алла
Михеева
- Актриса
Анна
Снаткина
- Актёр
Шамиль
Хаматов
- Актёр
Тарас
Кузьмин
- ГБАктёр
Глеб
Бочков
- АКАктёр
Андрей
Козлов
- Актёр
Роман
Евдокимов
- МГАктриса
Мария
Голубкина
- Актёр
Фёдор
Лавров
- АСАктриса
Анастасия
Стоцкая
- Актёр
Борис
Щербаков
- АРАктриса
Александра
Ровенских
- Актриса
Ольга
Лапшина
- Актриса
Глафира
Тарханова
- АПСценарист
Анастасия
Пальчикова
- ОАСценарист
Ольга
Ангелова
- ЕССценарист
Евгений
Сосницкий
- ВОСценарист
Виктория
Островская
- АТСценарист
Александр
Талал
- ТССценарист
Татьяна
Салахиева-Талал
- Продюсер
Данила
Шарапов
- Продюсер
Петр
Ануров
- Продюсер
Игорь
Мишин
- Продюсер
Сергей
Титинков
- МФПродюсер
Максим
Филатов
- МБПродюсер
Марина
Бебенина
- ИЩПродюсер
Ирина
Щербович-Вечер
- НШПродюсер
Наталья
Шик
- АПХудожник
Антон
Поликарпов
- ЕТХудожница
Елена
Травкина
- ВКХудожник
Владимир
Купцов
- Художница
Анна
Чистова
- ТАХудожница
Татьяна
Арефьева
- ЕРХудожница
Елизавета
Романюк
- АКМонтажёр
Анна
Крутий
- ГУОператор
Геннадий
Успангалиев