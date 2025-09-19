Обоюдное согласие (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн
Контент станет доступным 19.09.2025
Сезоны и серии
О сериале
«Обоюдное согласие» (1 сезон) — драматический сериал, действие которого разворачивается в небольшом приморском городке.
В центре истории — учительница Анна. После вечеринки на яхте Анна приходит в полицию и заявляет о групповом изнасиловании. По ее словам, преступниками стали трое мужчин — давние знакомые девушки, принадлежащие к местной элите. Однако вместо сочувствия и поддержки девушка сталкивается с волной осуждения. Жители города не верят ее словам, встав на сторону мужчин. Под давлением оказываются не предполагаемые виновники, а сама жертва, чья честность и репутация подвергаются сомнению. Расследование поручают опытному следователю, который готовится выйти на пенсию. Несмотря на сопротивление коллег и давление со стороны системы, он решает бороться за справедливость и довести дело до конца, но вскоре становится ясно, что это расследование окажется для него одним из самых трудных.
Сериал «Обоюдное согласие» поднимает острые социальные вопросы: как в обществе воспринимают жертв насилия, можно ли доверять системе, когда замешаны влиятельные люди, и что важнее — истина или сохранение репутации. «Обоюдное согласие», 1 сезон смотреть онлайн приглашаем на Wink!
Рейтинг
- Режиссёр
Валерия
Гай Германика
- Актриса
Светлана
Иванова
- Актриса
Алла
Михеева
- Актриса
Анна
Снаткина
- Актёр
Шамиль
Хаматов
- Актёр
Тарас
Кузьмин
- ГБАктёр
Глеб
Бочков
- АКАктёр
Андрей
Козлов
- Актёр
Роман
Евдокимов
- МГАктриса
Мария
Голубкина
- Актёр
Фёдор
Лавров
- АСАктриса
Анастасия
Стоцкая
- Актёр
Борис
Щербаков
- АРАктриса
Александра
Ровенских
- Актриса
Ольга
Лапшина
- Актриса
Глафира
Тарханова
- АПСценарист
Анастасия
Пальчикова
- ОАСценарист
Ольга
Ангелова
- ЕССценарист
Евгений
Сосницкий
- ВОСценарист
Виктория
Островская
- АТСценарист
Александр
Талал
- ТССценарист
Татьяна
Салахиева-Талал
- Продюсер
Данила
Шарапов
- Продюсер
Петр
Ануров
- Продюсер
Игорь
Мишин
- Продюсер
Сергей
Титинков
- МФПродюсер
Максим
Филатов
- МБПродюсер
Марина
Бебенина
- ИЩПродюсер
Ирина
Щербович-Вечер
- НШПродюсер
Наталья
Шик
- АПХудожник
Антон
Поликарпов
- ЕТХудожница
Елена
Травкина
- ВКХудожник
Владимир
Купцов
- Художница
Анна
Чистова
- ТАХудожница
Татьяна
Арефьева
- ЕРХудожница
Елизавета
Романюк
- АКМонтажёр
Анна
Крутий
- ГУОператор
Геннадий
Успангалиев