Обоюдное согласие (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

«Обоюдное согласие» (1 сезон) — драматический сериал, действие которого разворачивается в небольшом приморском городке.



В центре истории — учительница Анна. После вечеринки на яхте Анна приходит в полицию и заявляет о групповом изнасиловании. По ее словам, преступниками стали трое мужчин — давние знакомые девушки, принадлежащие к местной элите. Однако вместо сочувствия и поддержки девушка сталкивается с волной осуждения. Жители города не верят ее словам, встав на сторону мужчин. Под давлением оказываются не предполагаемые виновники, а сама жертва, чья честность и репутация подвергаются сомнению. Расследование поручают опытному следователю, который готовится выйти на пенсию. Несмотря на сопротивление коллег и давление со стороны системы, он решает бороться за справедливость и довести дело до конца, но вскоре становится ясно, что это расследование окажется для него одним из самых трудных.



Сериал «Обоюдное согласие» поднимает острые социальные вопросы: как в обществе воспринимают жертв насилия, можно ли доверять системе, когда замешаны влиятельные люди, и что важнее — истина или сохранение репутации.



