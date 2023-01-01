Биография

Валерия Гай Германика — российская актриса, сценаристка, режиссер, оператор и продюсер. Лауреатка премии «Серебряный „Святой Георгий“» за фильм «Да и да». Член гильдии режиссеров России. Родилась в Москве 1 марта 1984 года. Валерия получила образование кинолога в Тимирязевской академии. Девушка начинала карьеру в кино как оператор фильмов для взрослых. В 2005 году кинодеятельница недолго училась в школе кино «Интерньюс». Первыми работами Валерии Гай Германики в качестве режиссера были короткометражные фильмы. В 2008 году она сняла первый художественный полнометражный фильм «Все умрут, а я останусь», который наделал много шума в киноиндустрии за счет своего радикализма. В 2010 году начал выходить скандальный сериал «Школа», который сделал ей имя. Самые известные проекты Гай Германики: сериал «Обоюдное согласие», фильмы «Да и да» и «Мысленный волк».