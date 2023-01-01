Биография

Алла Михеева – актриса театра и кино, телеведущая, родилась 7 февраля 1989 года. Участвует в различных телевизионных шоу и ведет репортаж в программе «Вечерний Ургант». Снялась в клипе группы «Ленинград». В 2008 году поступила в театральную академию в Петербурге (мастерская И. Р. Штокбанта). Еще будучи школьницей, снялась в молодежном сериале «ОБЖ», в период с 2005 по 2007 год работала на 5-м канале. В 2010 году была принята в труппу театра БУФФ. Дебютный фильм Аллы Михеевой – картина «Золотое сечение» (2009). Популярность актрисе принесло участие в шоу «Вечерний Ургант». Михеева представляла в передаче отдельную рубрику «Острый репортаж» в амплуа наивной девушки. Несколько лет подряд участвовала в новогодней программе на 1-м канале, в «Ледниковым периоде» (в паре с М. Марининым), в 2014 году появилась в шоу «Большие гонки», а через год – в передаче «Вместе с дельфинами». В 2017 году актриса снялась в комедии «Детки напрокат». В 2019 году стала ведущей шоу «Ледниковый период. Дети», а в 2020 – ведущей «Dance Революции». Актриса не замужем. Однако свадебное платье не раз примеряла на различных фотосессиях и телевизионных проектах, в роли невесты она снялась в клипе группы «Ленинград».