Биография

Тарас Кузьмин — актер театра и кино, театральный режиссер, телеведущий. Родился в Калинине 19 апреля 1984 года. В юности проявлял интерес к командным видам спорта, участвовал в соревнованиях, а также был солистом рок-групп «Кассиопея» и «Медиум». После успешного окончание Высшего театрального училища имени Щепкина в 2005 году начал свою актерскую карьеру, присоединившись к труппе Тверского академического театра драмы. Режиссерским дебютом в театре стала постановка спектакля «ХВАТь», где Кузьмин выступил также в роли композитора. Дебютом Тараса Кузьмина в кино стала мелодрама «Широка река» 2008 года. С тех пор Тарас принял участие более чем в 26 проектах, в числе которых стоит отметить роль в городском фэнтези «Библиотекарь», представленном на more.tv.