Отпуск летом
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Отпуск летом

Отпуск летом (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

9.12014, Отпуск летом
Мелодрама91 мин12+

О фильме

Скромная сотрудница регистратуры поликлиники, мать-одиночка бальзаковского возраста, никогда не бывшая замужем, выиграла в лотерею две недели отдыха в роскошном отеле. Это был ее первый летний отпуск за много лет. Анна Петровна и подумать не могла, что этот отпуск круто изменит ее саму и всю ее жизнь…

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.2 IMDb