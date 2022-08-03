Скромная сотрудница регистратуры поликлиники, мать-одиночка бальзаковского возраста, никогда не бывшая замужем, выиграла в лотерею две недели отдыха в роскошном отеле. Это был ее первый летний отпуск за много лет. Анна Петровна и подумать не могла, что этот отпуск круто изменит ее саму и всю ее жизнь…

