Отпуск летом (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно
9.12014, Отпуск летом
Мелодрама91 мин12+
О фильме
Скромная сотрудница регистратуры поликлиники, мать-одиночка бальзаковского возраста, никогда не бывшая замужем, выиграла в лотерею две недели отдыха в роскошном отеле. Это был ее первый летний отпуск за много лет. Анна Петровна и подумать не могла, что этот отпуск круто изменит ее саму и всю ее жизнь…
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.2 IMDb
- АНРежиссёр
Артем
Насыбулин
- Актриса
Светлана
Тимофеева-Летуновская
- Актёр
Александр
Дьяченко
- КРАктриса
Ксения
Разина
- ВНАктёр
Валерий
Новиков
- Актриса
Екатерина
Семенова
- КНАктёр
Константин
Новиков
- ОМАктриса
Ольга
Моровова
- ЕШАктриса
Елена
Шамарина
- Актёр
Тарас
Кузьмин
- ЕСАктриса
Елена
Старостина
- ИПСценарист
Ирина
Павлова
- ДПОператор
Дмитрий
Попов
- АИКомпозитор
Антон
Ильин